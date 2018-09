Ciclismo, Giro 2019: cronometro finale con arrivo all’Arena di Verona. Nel 1984 corsa a Francesco Moser, nel 2010 a Ivan Basso

L’ANSA anticipa tutti ed annuncia la località di arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2019: confermate le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che volevano Verona quale candidata per ospitare la frazione conclusiva della 102ma edizione del GT italiano. Come nel 1984 e nel 2010, la suggestiva location sarà l’Arena della città scaligera.

Il 2 giugno 2019 la Corsa Rosa si concluderà dunque con un cronometro individuale, che non dovrebbe essere molto lunga, tutta all’interno della città di Giulietta e Romeo, che nel 1984 vide Francesco Moser superare in testa alla classifica generale il transalpino Laurent Fignon, mentre nel 2010 a chiudere in testa alla generale proprio a Verona fu Ivan Basso.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it