Ciclismo, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederli in tv

Oggi domenica 30 settembre si disputa la prova in linea dei professionisti ai Mondiali 2018 di ciclismo. Questo è il giorno più atteso dell’anno, la domenica che riscalda i cuori di tutti gli appassionati del pedale, una favola che ci infiamma da ben 91 anni e che è pronta per incantarci ancora una volta. Si gareggia a Innsbruck (Austria) su un circuito molto impegnativo che ha già permesso di ribattezzare questo Mondiale come il più duro di tutti i tempi. Di sicuro si preannuncia una giornata estremamente avvincente e appassionante, da vivere tutti insieme pedalata dopo pedalata.

Sono previsti 258,5 chilometri per un dislivello complessivo di 4670 metri. Primi 80 chilometri in linea, attorno al 60° km inizierà lo strappo di Gnadenwald (2,4 km al 10,5% di pendenza media). Il plotone arriverà a Innsbruck dove bisognerà percorrere un circuito di 23,9 chilometri per ben sei volte e per sei volte bisognerà scalare la salita di Igls (7,9 chilometri al 5,7% di pendenza media). In occasione dell’ultimo giro, gli uomini in corsa dovranno anche affrontare il micidiale strappo di Gramartboden (2800 metri con pendenza media dell’11,5% e massima del 28%) subito dopo Igls.

Dalla vetta del Gramartboden mancheranno 8 km al traguardo, tutti in discesa. Sarà spettacolo puro, al termine della giornata sarà premiato il più forte: Alaphilippe, Valverde, Simon Yates possono essere indicati come i favoriti della vigilia ma attenzione a Peter Sagan che cercherà il quarto titolo consecutivo e all’Italia con Vincenzo Nibali, Gianni Moscon e Domenico Pozzovivo pronti a sorprendere tutti e a riportare a casa quella maglia arcobaleno che manca dal 2007.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dei Mondiali 2018 di ciclismo (prova in linea per professionisti uomini). La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

09.40 Mondiali ciclismo 2018 – Partenza prova in linea professionisti uomini

16.50 (circa) Mondiali ciclismo 2018 – Arrivo prova in linea professionisti uomini

MONDIALI CICLISMO 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle ore 09.30 e poi dalle ore 15.30 su Rai Tre.

Prevista la diretta tv anche su Eurosport 1 dalle ore 11.45.

Garantita la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marian Weyo / Shutterstock.com