Ciclismo, Mondiali 2018 oggi: programma, orari e tv di lunedì 24 settembre. Tutti gli italiani in gara

Oggi, lunedì 24 settembre, si svolgeranno le prime corse contro il tempo individuali ai Mondiali 2018 di ciclismo, dopo aver assistito ieri alle cronosquadre maschile e femminile. Scenderanno sulle strade della 20 km Watterns a Innsbruck le atlete della categoria juniores femminile Camilla Alessio, Giorgia Bariani, Vittoria Guazzini e Matilde Vitillo; mentre nei 27,8 km con partenza e arrivo nella stessa località della prova tra le donne vedremo impegnati gli azzurri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero.

I Mondiali 2018 di ciclismo su strada verranno trasmessi in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. La rassegna iridata in Austria sarà inoltre visibile su Eurosport e sulla piattaforma streaming Eurosport Player. OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo.

Lunedì 24 settembre

10.10-11.55 Cronometro individuale donne juniores (Camilla Alessio, Giorgia Bariani, Vittoria Guazzini, Matilde Vitillo)

14.40-16.50 Cronometro individuale uomini Under23 (Edoardo Affini, Alexander Konychev, Matteo Sobrero)













