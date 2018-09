LIVE Ciclismo, Mondiali 2018 in DIRETTA: cronometro juniores femminile, Vittoria Guazzini favorita

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro juniores femminile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Vivremo un’avvincente sfida contro il tempo per la conquistata del titolo iridato su un impegnativo percorso di 20 km da Wattens a Innsbruck. L’Italia sogna di ripetere la straordinaria doppietta dello scorso anno, quando arrivò l’oro di Elena Pirrone e l’argento di Alessia Vigilia. La punta azzurra sarà Vittoria Guazzini, che partirà tra le grandi favorite ed è pronta a fare il bis dopo il titolo europeo. Cercheranno di essere protagoniste anche Camilla Alessio e Giorgia Bariani, ma saranno tante le avversarie di livello e ci aspettiamo quindi una gara combattuta fino all’ultimo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della cronometro juniores femminile dei Mondiali 2018 di ciclismo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa gara. Appuntamento alle 10.00. Buon divertimento! (Foto: Twitter Euro Road)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.57 Le altre due italiane in gara sono Camilla Alessio, la seconda a partire, e Giorgia Barian

9.53: La punta azzurra sarà Vittoria Guazzini, che partirà tra le grandi favorite ed è pronta a fare il bis dopo il titolo europeo.

9.51: Un percorso di 20 km da Wattens a Innsbruck con l’Italia che spera di recitare un ruolo da protagonista.

9.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della cronometro femminile juniores di questi Mondiali 2018 di ciclismo.