Ciclismo, Mondiali 2018: le pagelle della prova Under23. Marc Hirschi finalizza il grande lavoro della Svizzera. Gli azzurri cedono nel momento chiave

Lo svizzero Marc Hirschi ha conquistato il titolo tra gli Under23 ai Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). La formazione elvetica è andata meritatamente a prendersi l’oro dopo un grande lavoro di squadra, mentre non sono riusciti a brillare gli azzurri. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prova in linea Under23.

PAGELLE UNDER23 MONDIALI INNSBRUCK

Marc Hirschi 10: un voto che va anche a tutta la Svizzera che ha dominato la corsa odierna, con Hirschi che ha finalizzato alla grande il lavoro dei compagni andando così a bissare l’oro europeo. Gli elvetici hanno sorpreso tutti con una grande azione nel primo giro, con ben quattro corridori al comando, che ha costretto al forcing le altre nazionali. Sull’ultimo passaggio sulla salita di Igls, è stato perfetto Hirschi, che ha seguito Lambrecht e poi lo ha staccato con un grande attacco in discesa, trionfando così in solitaria sul traguardo.

Bjorg Lambrecht 8,5: era tra i grandi favoriti della vigilia e non ha deluso le aspettative, piazzando lo scatto decisivo in salita. Sembrava avere la forza per staccare tutti, ma ha pagato probabilmente la tensione, facendosi sorprendere poi in discesa. Nel finale ha ritrovato la grinta e la lucidità per battere Hänninen in volata e conquistare così un meritato argento.

Jaakko Hänninen 8: la grande sorpresa odierna. Questo 21enne finlandese non era considerato tra i pretendenti al podio della viglia, eppure oggi ha dimostrato una grande gamba in salita, riuscendo a conquistare la medaglia di bronzo. Cinque giorni fa aveva vinto una corsa minore in Francia, ma questo risultato va sicuramente oltre le aspettative.

Mark Padun 7: l’ucraino ci ha creduto e ha provato a dare il tutto per tutto in un’azione da lontano. Alla fine non è arrivata la medaglia, ma resta comunque un’ottima prestazione, che conferma le qualità di questo ragazzo, già protagonista tra i professionisti.

Tadej Pogačar 5,5: tra i favoriti per il titolo, si deve accontentare di un piazzamento nella top 10. In salita era riuscito a restare con i migliori, ma non ha avuto la gamba per seguire i primi.

Italia 5: gli azzurri hanno corso bene nella prima parte di gara, sempre davanti, ma si sono lasciati sorprendere dall’attacco della Svizzera, provando poi inutilmente a tirare per chiudere il gap. I nostri portacolori si sono poi limitati a restare nel gruppo, ma nel momento chiave della corsa hanno ceduto, staccandosi progressivamente dalla testa. Il migliore italiano al traguardo è stato Samuele Battistella, 16°, un piazzamento non certo in linea con gli obiettivi.

Colombia 4: i sudamericani non si sono mai visti nella gara odierna, con il capitano Iván Ramiro Sosa, tra i più quotati per il successo, che si è staccato nel penultimo giro e non ha terminato poi nemmeno la prova.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto