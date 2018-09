Ciclismo, Mondiali 2018: la Canyon Sram di Elena Cecchini trionfa nella cronometro a squadre. Battute Boels-Dolmans e Sunweb

La Canyon SRAM Racing conquista il titolo nella cronometro a squadre femminile ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck (Austria). La formazione tedesca sale sul gradino più alto del podio con la nostra Elena Cecchini, le tedesche Lisa Klein e Trixi Worrack, le britanniche Hannah e Alice Barnes e la bielorussa Alena Amialiusik. Queste atlete hanno percorso i 54,5 km da Ötztal a Innsbruck in 1:01.46.60, imponendosi con un vantaggio di 21.90 sulla Boels-Dolmans e 28.67 sulle campionesse uscenti della Sunweb.

Partenza a tutta della Wiggle High5, che riesce a fare la differenza nella prima parte e timbra il miglior tempo all’intermedio dopo 22,8 km in 25.34.20. Alle spalle della formazione britannica troviamo la Canyon SRAM a 10.98 e la Boels-Dolmans a 18.84. Avvio invece sorprendentemente negativo per la Sunweb, che transita quinta a 35.62.

La Wiggle High5 paga però lo sforzo e poco dopo si ritrova con sole quattro atlete, andando così a perdere tanto nel finale. Prova in grande progressione invece per Canyon SRAM che si mantiene sempre compatta e va a vincere davanti alla Boels-Dolmans, che riesce a resistere al tentativo di rimonta della Sunweb. Scivola invece giù dal podio la Wiggle High5 a 57.38, mentre completa la top 5 la Mitchelton-Scott a 1.29.77. Per quanto riguarda le squadre italiane, la migliore è la Valcar PBM, ottava a 3.35.36, davanti a Bepink (+3.36.10) e Alé Cipollini (+3.53.54).

Foto: Valerio Origo