Ciclismo, Mondiali 2018: Julian Alaphilippe e una forma straripante. Favorito numero uno, ma c’è l’incognita di un percorso estremo

Il francese Julian Alaphilippe si presenterà a Innsbruck (Austria) come il favorito numero uno dei Mondiali di ciclismo. Il 26enne di Saint-Amand-Montrond ha l’obiettivo di riportare la Francia sul gradino più alto del podio dopo ben 21 anni e per farlo potrà contare anche sul supporto di corridori del livello di Romain Bardet, Thibaut Pinot e Tony Gallopin. Sulla carta potrà quindi sognare il grande colpo, ma la sua vittoria non è comunque scontata.

Alaphilippe arriva a questa rassegna iridata al top della forma. Infatti dopo un grande Tour de France, in cui ha conquistato due vittorie e la maglia a pois, ha trionfato alla Clasica di San Sebastian e poi al rientro a settembre si è imposto nel Giro di Gran Bretagna e in quello di Slovacchia, con una vittoria di tappa in ciascuna. In queste corse il transalpino ha dimostrato di avere la condizione e il ritmo per staccare tutti in salita.

L’incognita è però legata alla sua resistenza sul durissimo percorso di Innsbruck. Infatti Alaphilippe è cresciuto molto negli ultimi anni, ma ha sempre dato il meglio su strappi brevi e secchi, piuttosto che tapponi di montagna con tante salite. Il francese dovrà quindi sapersi gestire nella parte centrale della corsa, sul circuito Olympia, per riuscire ad arrivare con i migliori sullo strappo di Gramartboden, dove potrà poi far valere le sue qualità per sferrare l’attacco decisivo.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo