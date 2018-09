Ciclismo, Mondiali 2018 in tv: a che ora inizia la gara e su che canale vederla

Domenica 30 settembre si disputerà la prova in linea per i professionisti ai Mondiali 2018 di ciclismo. Il giorno più atteso della settimana iridata è arrivato, i più grandi corridori sono pronti a darsi battaglia per la conquista della maglia arcobaleno sul durissimo percorso di Innsbruck (Austria): sei giri del micidiale circuito con l’impegnativa scalata di Igls, poi un muro finale prima degli ultimi 8 chilometri in discesa. Si preannuncia grande spettacolo e la gara sarà particolarmente incerta, aperta a diversi scenari e possibilità.

L’Italia proverà a essere protagonista con Vincenzo Nibali, Gianni Moscon e Domenico Pozzovivo ma i grandi favoriti della vigilia sembrano essere Alaphilippe, Valverde e Simon Yates. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dei Mondiali 2018 di ciclismo (prova in linea per professionisti uomini). La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

09.40 Mondiali ciclismo 2018 – Partenza prova in linea professionisti uomini

16.50 (circa) Mondiali ciclismo 2018 – Arrivo prova in linea professionisti uomini

MONDIALI CICLISMO 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle ore 09.30 e poi dalle ore 15.30 su Rai Tre.

Prevista la diretta tv anche su Eurosport 1 dalle ore 11.45.

Garantita la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla.













