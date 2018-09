Ciclismo, Mondiali 2018: il percorso della cronometro ai raggi X

Mercoledì 26 settembre si svolgerà la cronometro individuale maschile ai Mondiali di ciclismo su strada 2018. L’anno scorso l’olandese Tom Dumoulin ottenne la medaglia d’oro nella corsa contro il tempo di Bergen, nell’edizione corrente il tracciato della prova cronometrica si rivela molto duro e adatto ai puri passisti abili anche nei tratti in ascesa, con 52,5 km da Alpbachtal Seenland ad Innsbruck. Andiamo a scoprire dettagliatamente il percorso e l’altimetria.

Percorso

Il tracciato in totale misura 52,5 km. Dalla partenza, situata ad Alpbachtal Seenland fino al 30° chilometro il tracciato si presenta privo di difficoltà altimetriche, dunque i corridori manterranno una velocità costante per la prima metà della prova. Ai -25 km dal traguardo di Innsbruck si affronta la salita di Gnadenwald, che misura 4,9 km con una pendenza media del 7,1% e punte che toccano sino a quota 15%. Arrivati in cima si scollina per circa 10 km e in seguito si attraversano gli ultimi 7 km di corsa mossi, senza alcun metro di pianura.

Altimetria

Favoriti

Tom Dumoulin può bissare il titolo iridato, l’olandese infatti ha dimostrato per il secondo anno di fila ottime abilità di scalatore, ottenendo il secondo posto sia al Giro d’Italia che al Tour de France, e di saper andare ancora molto forte a cronometro: sarà il 27enne di Maastricht l’uomo da battere. Senza lo sloveno Primoz Roglic, che punterà tutto sulla prova in linea, soltanto l’australiano Rohan Dennis pare in grado di contrastare il campione del Mondo in carica: il 28enne della BMC ha conquistato le due frazioni della Vuelta di Spagna dedicate alla corsa contro il tempo, ritirandosi il giorno successivo alla seconda vittoria per prepararsi al meglio verso il proprio grande appuntamento stagionale.













Foto: Comunicato RCS