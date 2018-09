Ciclismo, Mondiali 2018: i probabili convocati dell’Italia. Ultimi ballottaggi per il ct Cassani

Il Mondiale si avvicina. Domenica 30 settembre andrà in scena in quel di Innsbruck l’attesissima prova iridata per quanto riguarda gli uomini Elite, ovviamente la più spettacolare di tutto il programma in terra austriaca. I giorni passano e a breve arriverà il momento di fare delle scelte: ci sta pensando sicuramente da tempo il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani.

In chiave probabili convocati (la rosa azzurra sarà formata da otto corridori) non si può non partire da una base, un capitano: il nome è ovviamente quello di Vincenzo Nibali. È l’uomo giusto su questo percorso, se non fosse per quello sfortunatissimo infortunio capitatogli sull’Alpe d’Huez al Tour de France, che sembrava aver compromettere tutto. Alla Vuelta però il siciliano ha dimostrato di poter tornare al 100% per l’appuntamento iridato. Sarà lui a giocarsi le chance più importanti. Alle sue spalle però serviranno sette uomini davvero molto validi, per poter sopperire ad una possibile difficoltà dello Squalo, o magari per poter ricucire o attaccare, a seconda delle situazioni di gara.

Almeno cinque nomi sembrano essere già certi: Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Alessandro De Marchi, Franco Pellizotti e Gianni Moscon. Il siciliano della BMC è una garanzia in salita, così come il lucano della Bahrain-Merida, apparso già in spolvero nelle classiche canadesi e pronto a recitare addirittura un ruolo di outsider. Faticatore e uomo da fughe De Marchi, che si è conquistato il posto con uno splendido successo di tappa alla Vuelta. In terra spagnola sta facendo benissimo il veterano Pellizotti, da anni spalla di Nibali e pronto ad un ruolo da “regista” su un percorso tutt’altro che semplice. Leggera incognita quella di Moscon: il trentino è stato costretto allo stop a causa della squalifica arrivata al Tour de France, si sta allenando in solitaria in altura e punta di arrivare al top all’appuntamento iridato. Può far davvero bene.

Restano altri due posti (oltre alle riserve). Doveva essere una garanzia, invece sono tantissimi i dubbi riguardanti Fabio Aru. Resta l’ultima settimana della Vuelta per decidere sulla possibile convocazione del sardo, che lo stesso corridore della UAE Emirates ha messo in dubbio: “Vestire la maglia azzurra è sempre un onore, ma non so se potrò essere di aiuto ai miei compagni”. Entrano in gioco quindi gli uomini con la condizione migliore. Ballottaggio che è aperto tra Davide Formolo e Gianluca Brambilla, entrambi protagonisti alla Vuelta, spesso e volentieri in fuga: a sorpresa il corridore della Trek-Segafredo sembra essere in vantaggio sulla carta (è tredicesimo in classifica generale, il migliore degli azzurri). Da decidere un eventuale ottavo uomo: si sceglierà di andare sull’usato sicuro, portando un altro faticatore, un gregario del calibro di Salvatore Puccio, o si punterà sulla classe (molto incostante) di Diego Ulissi?

I PROBABILI CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI 2018 DI CICLISMO

CERTI DELLA CONVOCAZIONE

Vincenzo Nibali

Damiano Caruso

Franco Pellizotti

Domenico Pozzovivo

Alessandro De Marchi

Gianni Moscon

IN DUBBIO

Fabio Aru

BALLOTTAGGI

Davide Formolo-Gianluca Brambilla

Salvatore Puccio-Diego Ulissi













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo