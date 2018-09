Ciclismo, Mondiali 2018: le pagelle della cronometro. Rohan Dennis unico padrone, Dumoulin si arrende. Italiani non al top

Si è assegnato oggi il titolo mondiale della cronometro individuale maschile in quel di Innsbruck. A dominare la prova contro il tempo, andandosi a prendere dunque la maglia iridata per la prossima stagione, è Rohan Dennis: l’australiano non ha lasciato scampo agli avversari. Si è dovuto arrendere il campione in carica Tom Dumoulin, argento, davanti al belga Victor Campenaerts. Andiamo a rivivere la prova con le pagelle dei protagonisti.

Rohan Dennis, voto 10: semplicemente perfetto. Davanti dall’inizio alla fine. Non parte a tutta, ma chilometro dopo chilometro aumenta il ritmo non lasciando spazio a nessuno degli avversari. Media pazzesca di 49.6 km/h, nonostante una salita che è riuscito a superare senza particolari difficoltà. L’australiano non ha pagato la pressione e, nonostante la doppia vittoria alla Vuelta, è riuscito a chiudere al meglio nell’appuntamento più importante della stagione. Più che meritato il titolo iridato, lo scorso anno potrebbe crescere ancora.

Tom Dumoulin, voto 7,5: Giro d’Italia, Tour de France e poi Mondiale a cronometro. È l’anno dei secondi posti per l’olandese della Sunweb, che non è riuscito ad esultare, ma ha mostrato una costanza di rendimento davvero clamorosa da maggio a settembre. Sempre al top, o quasi, oggi non ne ha davvero avute per contrastare il rivale, chiudendo d’argento a 1’21” di ritardo.

Victor Campenaerts, voto 8: il belga è cresciuto in modo strepitoso nelle ultime due stagioni. L’atleta della Lotto Soudal ha raggiunto la maturità atletica e ora non si ferma veramente più: dopo il doppio titolo europeo nella specialità va ad agguantare anche un’eccellente medaglia di bronzo (da sottolineare la distanza davvero risicata da Dumoulin).

Michal Kwiatkowski, voto 7: il polacco fa davvero paura per la prova in linea di domenica. Dimostra di essere in grande condizione anche nella specialità contro le lancette: gli avversari però sono troppo forti e deve accontentarsi della quarta piazza.

Nelson Oliveira, voto 7: finale di stagione eccellente per il portoghese, già piazzato alla Vuelta in varie tappe, ora nella top-5 anche a livello iridato.

Bob Jungels, voto 4: aveva convinto (e non poco) domenica nella prova a squadre, vinta con la sua Quick-Step Floors. A livello individuale invece è davvero deludente.

Alessandro De Marchi, voto 5,5: esordio in una cronometro mondiale, il Rosso di Buja ha deciso di testarsi anche nella prova contro il tempo, per sentire come va la gamba in vista della fondamentale gara di domenica. 28ma piazza.

Fabio Felline, voto 5: una sfortunata caduta, ma il risultato non sarebbe cambiato. 30ma piazza ad oltre 5′ dalla vetta.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Valerio Origo