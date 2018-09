Ciclismo, Mondiali 2018: Rohan Dennis dominante, l’australiano è campione del mondo a cronometro! Dumoulin si arrende

Una prova davvero mostruosa. Era il più atteso e non ha tradito le aspettative. Rohan Dennis è il più forte cronoman in circolazione: l’australiano si è andato a prendere in quel di Innsbruck il titolo Mondiale a cronometro sbaragliando la concorrenza. Alla Vuelta di Spagna l’atleta della BMC aveva già messo in chiaro le proprie intenzioni: doppio successo nelle prove contro il tempo per lanciarsi al meglio verso l’obiettivo più importante della stagione. E in terra austriaca non ha sbagliato nulla: il titolo iridato è il suo.

Media pazzesca di 49.6 km/h chiusa in 1’03”02 sul duro percorso da Alpbachtal Seenland ad Innsbruck di 52,5 chilometri che comprendeva al suo interno anche una difficile salita. Ad uno ad uno è andato addirittura a riprendere i suoi avversari, un vero e proprio dominio. Deve accontentarsi di una seconda piazza (l’ennesima in questa stagione, dopo quelle del Giro d’Italia e del Tour de France) Tom Dumoulin: l’olandese, campione del mondo in carica, è lontanissimo dalla vetta (addirittura 1’21” di distacco). A completare il podio c’è il campione d’Europa in carica: ennesima prova di sostanza per il belga Victor Campenaerts, davvero vicinissimo all’argento di Dumoulin. Nella top-5, ma distanti dal podio, troviamo Michal Kwiatkowski (Polonia) e Nelson Oliveira (Portogallo).

Molto male, al di sotto delle attese, i due italiani in gara. 28mo a 5′ di ritardo Alessandro De Marchi, 30mo Fabio Felline, che ha perso del tempo a causa di una caduta.













Foto: David MG / Shutterstock.com