Ciclismo, Mondiali 2018. Fabio Aru rinuncia alla convocazione: “Non sono in condizione, l’Italia punti su chi sta meglio”

Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali 2018 di ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck (Austria). Il Cavaliere dei Quattro Mori si è chiamato fuori da solo, ritenendo di non avere la condizione fisica ideale per poter onorare al meglio la maglia azzurra e per poter essere seriamente utile alla squadra. Il sardo ha faticato alla recente Vuelta di Spagna e anche al Memorial Pantani di ieri non era riuscito a trovare il miglior colpo di pedale, capendo di non poter essere protagonista alla rassegna iridata sul durissimo tracciato austriaco.

Il 28enne si è consultato con il CT Davide Cassani e ha così preso la sua definitiva decisione, tra sette giorni non lo vedremo con la Nazionale e la nostra formazione dovrà fare a meno di lui. L’Italia si affiderà a Vincenzo Nibali che ricoprirà il ruolo di capitano ma attenzione a Gianni Moscon che sta davvero benissimo e potrebbe essere il nostro asso nella manica per riportare a casa la maglia arcobaleno. Di seguito il messaggio postato da Fabio Aru su Instagram:

Foto: Valerio Origo