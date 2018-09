Ciclismo, Mondiali 2018: impresa della Quick-Step Floors! Si impongono a sorpresa i belgi nella cronometro a squadre

Arriva una notizia a sorpresa nella prima gara al maschile per quanto riguarda il Mondiale di ciclismo 2018 in quel di Innsbruck. Sul durissimo circuito con partenza da Otztal, di addirittura 62,8 chilometri con una durissima salita dopo metà percorso, ad imporsi nella cronometro a squadre è la Quick-Step Floors: la compagine belga va a prendersi il quarto titolo (vittorie nel 2012, 2013 e 2016), nell’ultima edizione della competizione (dal 2019 infatti non ci sarà più la sfida tra le squadre).

Jungels, Schachmann, Terpstra, Asgreen, De Plus e Lampaert: un mix tra esperienza e gioventù che è riuscito a ribaltare il pronostico della vigilia. Dovevano essere, almeno sulla carta, la terza o addirittura la quarta squadra favorita, invece la compattezza della compagine belga è riuscita a prevalere su tutte. Fantastica la prova soprattutto sulla salita, grazie ad un super Bob Jungels. 1h 07’25” il tempo conclusivo. Seconda piazza per i campioni del mondo in carica del Team Sunweb: questa volta non è riuscito il numero a Tom Dumoulin e compagni. 18” di ritardo per la compagine teutonica. A completare il podio c’è l’altra squadra attesissima: la BMC, nella quale era presente anche l’azzurro Damiano Caruso, che ha chiuso a 19” dalla vetta.

Quarta piazza per il Team Sky, guidato da un Gianni Moscon apparso in grande spolvero, a completare la top-5 c’è la Mitchelton-SCOTT: le prime cinque compagini sono racchiuse tutte nel giro di un minuto. Da sottolineare la presenza di una sola squadra italiana: la Sangemini MG.K vis Olmo Vega, diciannovesima al traguardo.













