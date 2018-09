Ciclismo, Mondiali 2018 | Alejandro Valverde: “Finalmente ce l’ho fatta, è un sogno che diventa realtà. I compagni sono stati perfetti”

Ci sono volute ben dodici edizioni, ma oggi finalmente Alejandro Valverde è riuscito a conquistare il titolo iridato. Il fuoriclasse murciano, a 38 anni, ha vinto da padrone l’oro ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck (Austria), andando così a coronare una carriera straordinaria e a completare il palmares con l’unico grande risultato che ancora gli mancava.

Tanta gioia e anche commozione nelle prima parole a caldo di Valverde, che dopo il traguardo ha fatto un pianto liberatorio, per un oro che premia i tanti sacrifici di un’intera carriera: “Finalmente ce l’ho fatta, non riesco ancora a crederci. È un’emozione incredibile, un sogno che diventa realtà”.

Il ringraziamento va poi subito ai compagni di squadra, con la Spagna che ha fatto un grande lavoro oggi, rispondendo sempre agli attacchi avversari e pilotando al meglio il proprio capitano nelle fasi calde della corsa: “Devo ringraziare i miei compagni, sono stati perfetti, bisogna dare dieci come voto a tutti. Questa vittoria è della squadra, della Spagna. Io dovevo stare lì ed aspettare il momento giusto per partire. Mi sono preso tutta la responsabilità in volata e a 500 metri dall’arrivo mi sono detto che dovevo farcela, che non potevo sbagliare”. E infatti Valverde non ha sbagliato, conquistando una vittoria magnifica e riportando così la Spagna in trionfo dopo quattordici anni.

Foto: Cometto Boschetti