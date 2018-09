Ciclismo, Memorial Pantani 2018: ultima occasione per un posto nella rassegna iridata per Aru, Cataldo, Brambilla e Formolo. C’è anche Nibali!

Va in scena sabato 22 settembre il Memorial Pantani 2018, quindicesima edizione della corsa ciclistica dedicata al Pirata. Quella di domani si rivela essere una delle ultime occasioni per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di ciclismo ad Innsbruck la prossima settimana, dato che gran parte del percorso, in particolare da Castrocaro Terme (località di partenza) fino al circuito di Montevecchio, è caratterizzato da continui saliscendi e ascese davvero impegnative. Ultimi 20 km di gara completamente pianeggianti fra le strade di Cesenatico, difficile ma non improbabile pertanto un arrivo in volata al termine dei 199,8 km complessivi.

Assenti i “grandi” nomi internazionali che si erano messi in mostra tra le strade del Bel Paese nelle giornate precedenti, tuttavia prenderanno parte alla corsa molti scalatori italiani di grande rilievo, tra i quali spicca il nome di Vincenzo Nibali, che approfitterà di un tracciato indurito notevolmente rispetto agli altri anni per testare per l’ultima volta le proprie condizioni in vista dell’evento che assegnerà il titolo iridato. Inoltre il ct della nostra Nazionale Davide Cassani ha deciso di inserire nel team Italia quattro elementi la cui partecipazione alla rassegna iridata pare, chi più o chi meno, incerta: si tratta di Fabio Aru, Dario Cataldo, Gianluca Brambilla e Davide Formolo, entrambi reduci dalle tre settimane di corsa alla Vuelta di Spagna. Ricordiamo infatti che Cassani ha diramato una lista di 11 “pre-convocati”, che fra pochi giorni dovrà restringersi alle otto unità di coloro che parteciperanno alla prova in linea maschile élite. Tutti e quattro dovranno quindi dimostrare di tenere davvero alla maglia azzurra per poter sperare in un posto disponibile al grande appuntamento del prossimo 30 settembre. L’albo d’oro finora parla completamente italiano (nessun vincitore straniero nelle 14 edizioni passate), che sia di buon auspicio per gli atleti della selezione tricolore?













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Valerio Origo