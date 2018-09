Ciclismo: la stellina Letizia Paternoster si accasa alla Trek nel 2019. Un team di riferimento nel panorama femminile

Parlare di dream team è forse esagerato ma la squadra che sta allestendo la Trek, nel panorama del ciclismo femminile, è degna di grande considerazione.

La compagine americana delle donne che affiancherà quella maschile, come rivela la Gazzetta dello Sport, annovera tra le proprie fila cicliste di primo livello: l’olandese Ellen van Dijk e la tedesca Trixi Worrack per citarne alcune. A queste potrebbe aggiungersi un’atleta che l’Italia conosce piuttosto bene e, sulla spinta del manager del team degli States Luca Guercilena, potrebbe presto vestire la maglia di questa squadra.

Ci riferiamo a Letizia Paternoster, classe ’99, punto di riferimento del quartetto tricolore e vincitrice di 5 ori ai Mondiali Jr. e a segno in otto occasioni negli Europei Jr/U23, senza dimenticare l’argento e il bronzo continentale elite al debutto. L’intenzione è quella di preparare un programma che possa portare l’azzurra a contendersi nelle migliori condizioni possibili le medaglie nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In questo senso la Trek ha un assetto decisamente italiano, tenendo conto di Giorgia Bronzini (direttore sportivo) e di Elisa Longo Borghini in bicicletta. Un futuro che potrebbe assai radioso quindi per la 19enne trentina.













Foto: profilo twitter Federciclismo