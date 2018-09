Ciclismo, Giulio Ciccone ha firmato per la Trek Segafredo! Il 23enne sbarca nel World Tour

Giulio Ciccone è pronto per iniziare la nuova avventura alla Trek Segafredo. La squadra statunitense, iscritta al World Tour, ha ufficializzato l’accordo raggiunto con il 23enne abruzzese attualmente in forza alla Bardiani-CSF. L’atleta andrà così ad affiancare corridori importanti come Porte e Mollema, potrà mettere in luce le sue doti di scalatore e avrà la possibilità di crescere.

Professionista dal 2016, anno in cui vinse la tappa di Sestola al Giro d’Italia (terzo corridore più giovane di tutti i tempo a riuscirci) e in questa stagione capace di imporsi al Giro dell’Appennino, il nativo di Chieti è pronto per un importante salto di categoria e a cimentarsi costantemente nelle corse di maggiore importanza. Immensa soddisfazione da parte di Giulio Ciccone che ha commentato in questo modo la firma del nuovo contratto: “Corro da quando ho otto anni e quando sono diventato professionista nel 2016 sono arrivato al settimo cielo! Ora ho imparato molto e sono cresciuto con la Bardiani CSF e sono molto grato al mio team. Ora mi sento pronto per approdare nel WorldTour e sono grato alla Trek Segafredo per la fiducia che hanno riposto in me. Darò il massimo, lo prometto“.

Estremamente contento anche Luca Guercilena, General Manager della Trek Segafredo: “Pochi corridori hanno le capacità di vincere una tappa del Giro da neoprofessionisti come ha fatto Giulio e proprio da quel momento abbiamo cominciato a seguirlo. È uno scalatore di talento che sarà un eccellente punto di riferimento per i nostri capitani per i grandi giri, Porte e Mollema. Ha un grande margine di miglioramento, è ancora giovane e siamo certi che sarà una valida opzione per il futuro“.













Foto: Valerio Origo