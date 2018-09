Ciclismo, Enrico Gasparotto cambia squadra. Il prossimo anno correrà con la Dimension Data

Enrico Gasparotto nella prossima stagione correrà con il Team Dimension Data. Il 36enne di Sacile dopo due stagioni con la Bahrain Merida, sceglie di passare al team sudafricano in cui potrà trovare nuovi stimoli per cercare di ritrovare un successo che manca da più di due anni, l’Amstel Gold Race del 2016.

In questa stagione Gasparotto ha brillato proprio nella classica olandese, chiudendo in terza posizione alle spalle di Michael Valgren e Roman Kreuziger, che ritroverà proprio come compagni di squadra nella Dimension Data. Da sottolineare anche il sesto posto alla Liegi-Bastogne-Liegi e i tanti piazzamenti nelle brevi corse a tappe, a dimostrazione di come possa dire ancora la sua nelle corse che contano.

Queste le dichiarazioni di Gasparotto: “Sono entusiasta per questa scelta. Dopo 14 anni da professionista andrò in un gruppo con persone totalmente nuove, con cui non ho mai lavorato prima. Questo significa che ci vorrà un po’ per ambientarsi, ma sarò felice di mostrare il vero “Gaspa” sia come persona che come atleta. Sono convinto che noi atleti più esperti saremo un punto di riferimento per i giovani della squadra, soprattutto per i corridori africani, che mi sembra abbiano tanta voglia di emergere in questo sport”.

Foto: Pier Colombo