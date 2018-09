Mountain bike, Mondiali 2018: domani si comincia con il team relay. Svizzera favorita, l’Italia punta al podio

Domani inizieranno i Mondiali di mountain bike a Lenzerheide (Svizzera). La prima gara di questa rassegna iridata sarà il team relay, ovvero la staffetta mista per squadre del cross country. Ogni nazione schiererà al via cinque atleti, che faranno un giro ciascuno sul circuito di 4 km della Bike Arena.

La squadra da battere sarà la Svizzera, pronto ad aprire subito con un oro la gara in casa. Gli elvetici sono campioni in carica e possono contare sugli atleti più in forma della stagione. Infatti ci saranno ben tre vincitori della Coppa del Mondo: Nino Schurter e Jolanda Neff tra gli elite e Sina Frei a livello junior. La principale rivale dovrebbe essere la Francia, che ha vinto tre titoli consecutivi dal 2014 al 2016. I transalpini possono contare su una squadra di altrettanto livello, con gli esperti Maxime Marotte e Pauline Ferrand-Prévot, oltre al giovane Joshua Dubau, secondo in Coppa del Mondo.

Nel novero delle favorite va messa anche l’Italia, che potrà lottare per una medaglia. Gli azzurri hanno infatti dimostrato il proprio livello conquistando l’oro agli Europei di Graz e i nostri giovani sembrano quindi pronti a fare il salto di qualità in questo evento. La squadra azzurra sarà formata da Gerhard Kerschbaumer, reduce da quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, la veterana Eva Lechner, gli Under 23 Marika Tovo, anche lei autrice di una stagione brillante e Filippo Fontana, e lo junior Jury Zanotti. Attenzione poi a Danimarca, argento lo scorso anno, Germania e Nuova Zelanda.

Foto: Nicola Fabbian