Champions League 2019, Valencia-Juventus 0-2: vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su rigore, espulso Cristiano Ronaldo

La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è arrivato al termine di una partita dominata in lungo e in largo senza correre particolari rischi e contenendo la manovra dei padroni di casa, ma la Juventus merita gli applausi perché è riuscita a imporsi nonostante aver giocato più di un’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese, infatti, si è visto sventolare in faccia un clamoroso cartellino rosso, ingiusto e ampiamente discusso: contatto innocuo con Murillo, un assistente dell’arbitro ha ravvisato una tirata di capelli da parte del lusitano che a suo dire era meritevole del rosso diretto. I Campioni d’Italia si sono ritrovati in dieci al 29′ ma non hanno mollato la presa, non si sono mai disuniti e sono riusciti a piazzare un micidiale uno-due a cavallo dei due periodi di gioco grazie alla doppietta su calcio di rigore firmata da Miralem Pjanic: allo scadere del primo tempo Parejo ha steso Cancelo che cercava di ribattere in rete una risposta di Neto, al 49′ invece Murillo ha strattonato Bonucci in occasione di un calcio d’angolo e in entrambi i casi il bosniaco è stato glaciale dal dischetto.

La Juventus era stata aggressiva fin dall’inizio, schierata con un tonico 4-3-3 che prevedeva l’attacco composto da Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Bernardeschi supportati da Pjanic, Khedira e Matuidi a centrocampo mentre in difesa Alex Sandro e Cancelo sulle fasce, Bonucci e Chiellini al centro per proteggere Szczesny. Si tratta dello schema perfetto per rispondere al 4-5-2 del Valencia che punta tanto sugli attaccanti Batshuayi e Rodrigo. Tre occasioni nitide per la Juventus prima dell’espulsione di CR7: all’11’ Bernardeschi la mette in mezzo per Ronaldo che calcia al volo, la conclusione diventa un assist per Mandzukic che però non trova lo specchio della porta; al 16′ Khedira si divora un gol fatto non sfruttando l’assist sul secondo palo di Bernardeschi; al 20′ Neto annulla il giovane attaccante italiano e poi compiere un miracolo sulla ribattuta di Matuidi. Il Valencia non è mai pervenuto, nemmeno quando conquista la superiorità numerica. La Juventus di rabbia forza il ritmo, trova due calci di rigore meritatissimi e risolve la partita nel giro di pochi minuti. Poi si rintana in difesa con grande personalità e limita i timidi tentativi spagnoli senza particolari affanni anche se nel finale c’è preoccupazione per la caviglia di Douglas Costa. Al 96′ Szczesny para un rigore a Parejo concesso per un fallo del subentrato Rugani.

Foto: bestino / Shutterstock.com