VIDEO Real Madrid-Roma 3-0, highlights Champions League: i gol e i momenti salienti. Magie di Isco e Bale

La Roma è stata sconfitta dal Real Madrid per 3-0 nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I giallorossi hanno cercato di fare la loro partita al Santiago Bernabeu contro i Campioni in carica ma i blancos sono riusciti a vincere grazie a due magie: la prima di Isco su calcio di punizione, la seconda di Bale su azione in campo aperto, poi nel finale Mariano ha arrotondato il punteggio. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Real Madrid-Roma 2-0, match della Champions League 2019.

GOL ISCO:

GOL BALE:

Update: Gareth Bale is still FAST! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J0rtO8lHtT — SiriusXM FC 157 ⚽️📻 (@SiriusXMFC) September 19, 2018

GOL MARIANO:

Foto: imagestockdesign / Shutterstock.com