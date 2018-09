Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di sabato 15 settembre. Tutti gli azzurri in gara

La notte dei sogni azzurri sta per avere inizio. Oggi, sabato 15 settembre, l’Italia si giocherà un’importante chance da medaglia nel reining, che annovera ben 4 azzurri tra i 20 finalisti ai Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (USA). Pierluigi Chioldo su Gun at The Gate, Marko Midili su Arc Sparkle Magnetic, Mirijam Stillo su Ruff Spook e Manuel Cortesi su PC Sliderina For Me sono riusciti ad ottenere la qualificazione per la finale del reining e consentiranno all’Italia di presentarsi all’ultimo atto con una pattuglia estremamente nutrita e in grado di lottare per le posizioni che contano. La gara avrà inizio a notte fonda, alle 0.30 ora italiana, e gli occhi dei fan azzurri saranno fissi sullo schermo per assistere alla possibile impresa di un rappresentante del Bel Paese negli USA.

Ma la giornata odierna sarà contraddistinta anche dalla seconda prova del completo, il test di cross country, che vedrà gli azzurri impegnati nel tentativo di rimontare dalla nona posizione attuale, facendo magari leva sul distacco esiguo dal sesto posto, occupato attualmente dalla Nuova Zelanda. A guidare la classifica è la Germania di Ingrid Klimke, che sembra già proiettata verso l’oro. Ma l’Italia da lontano guarda con attenzione al sesto posto, l’ultimo utile per qualificarsi anzitempo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e strappare il pass con ampio anticipo. Un obiettivo possibile, alla luce dei risultati della prima giornata, tra cui spicca la prestazione superba di Stefano Brecciaroli, sceso in pista con gran fervore nonostante il recente lutto per la morta della mamma.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su FEI TV, visibile al costo di 17.99 euro mediante l’abbonamento dedicato ai World Equestrian Games 2018 oppure con l’abbonamento annuale da 64.99 euro. Di seguito, il programma completo e gli italiani in gara nella quarta giornata degli Europei 2018:

PROGRAMMA E ORARIO

Sabato 15 settembre

Ore 17.00-23.00: Completo individuale e a squadre – Cross Country

Ore 24.00-2.15: Reining individuale (finale)

ITALIANI IN GARA

Reining: Pierluigi Chioldo su Gun at The Gate, Mirko Midili su Arc Sparkle Magnetic, Mirijam Stillo su Ruff Spook, Manuel Cortesi su Pc Sliderina For Me

Completo: Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond, Simone Sordi su Amacuzzi, Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau, Pietro Sandei su Rubis de Prere, Pietro Roman su Barraduff.













Foto: FISE