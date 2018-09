Canottaggio, Mondiali Plovdiv 2018: avanti i doppi pesi leggeri ed il quattro senza maschile. Rimandati i quattro di coppia

Proseguono i Mondiali di canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria: nella sessione pomeridiana sono andate in scena le batterie di cinque specialità olimpiche. Discreto il bilancio azzurro, con tre imbarcazioni che passano il turno, due in semifinale ed una ai quarti, mentre due dovranno passare dai ripescaggi.

Nel doppio pesi leggeri femminile Valentina Rodini e Federica Cesarini sono seconde nella prima batteria in 6’54″91 dietro al Sudafrica, primo in 6’54″31, e vanno in semifinale con il quinto crono assoluto dietro Nuova Zelanda, Australia, Canada e, appunto, Sudafrica. Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Pietro Ruta dominano la prima batteria in 6’14″95 e volano ai quarti con il miglior tempo complessivo. Nel quattro senza senior maschile Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Marco Di Costanzo vincono la seconda batteria in 5’50″96 e passano in semifinale con il secondo crono assoluto, dietro al 5’48″61 dell’Olanda.

Nel quattro di coppia senior femminile Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi e Chiara Ondoli terminano quarte in 6’31″70 nella seconda serie, 13° tempo complessivo, e dovranno passare per i ripescaggi. Nel quattro di coppia senior maschile Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, campioni europei in carica, chiudono sesti ed ultimi nella prima batteria in 5’54″30, rialzandosi vistosamente nel finale, e con il 12° e peggior crono assoluto, saranno costretti ai ripescaggi per il passaggio in finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it