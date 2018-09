Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Marcello Bombardi in finale nel lead, Stefano Ghisolfi eliminato a sorpresa! Skofic in testa

Marcello Bombardi vola in finale nel lead ai Mondiali 2018 di arrampicata sportiva che si stanno disputando a Innsbruck (Austria): il 25enne ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia ed è riuscito ad accedere all’atto conclusivo grazie a una prestazione di assoluto spessore tecnico che gli ha permesso di concludere al quinto posto in semifinale (34). Il modenese, in stagione mai tra i migliori otto in Coppa del Mondo ma l’anno scorso trionfatore a Chamonix nel massimo circuito itinerante, tornerà in parete alle ore 19.00 per lottare per le medaglie insieme agli altri big anche se sarà davvero difficile puntare al podio.

L’azzurro più atteso era Stefano Ghisolfi, secondo in classifica di Coppa del Mondo e vincitore in stagione a Chamonix, ma il piemontese ha commesso un errore ed è stato a sorpresa eliminato (22esimo, ha toccato 23). Una delusione importante per l’italiano di punta, uno dei grandi favoriti per le medaglie e invece eliminato in semifinale al pari del quotato nipponico Tomoa Narasaki (undicesimo), out anche Francesco Vettorata (24esimo, 19+).

In cima alla classifica lo sloveno Domen Skofic (39) che precede il solido austriaco Jakob Schubert (38+), il tedesco Alexander Megos (35+) e il nipponico Meichi Narasaki (34+). Il grande favorito rimane comunque il ceco Adam Ondra, fenomeno indiscusso di questo sport e iridato in carica che ha chiuso in quinta posizione alla pari con Marcello Bombardi, il nipponico Kai Harada, il ceco Jakub Konecny, lo svizzero Sascha Lehmann, il giapponese Tomoaki Takata.