Badminton, Europei a squadre junior 2018: Italia eliminata nella fase a gironi. Fatale la sconfitta con la Germania

Si spegne sull’ultimo ostacolo, quello più difficile, il sogno dei quarti di finale per l’Italia categoria junior del badminton, che viene eliminata nella fase a gironi agli Europei. Gli azzurrini, che non erano inseriti tra le teste di serie, hanno chiuso il Gruppo 5 al secondo posto ed ora potranno concentrarsi sulla rassegna individuale.

Dopo la vittoria all’esordio sulla Finlandia per 4-1, l’Italia ha asfaltato Israele per 5-0, andando così a giocarsi una difficile qualificazione contro la Germania, testa di serie del raggruppamento. La sfida contro la compagine teutonica non ha avuto storia, con i nostri avversari capaci di imporsi per 5-0.

La Germania così si qualifica ai quarti, assieme alle altre sette squadre che hanno vinto gli altri gironi, ovvero Danimarca, Francia, Inghilterra, Russia, Repubblica Ceca, Turchia e Scozia: nessuna sorpresa dunque, accedono alla fase ad eliminazione diretta tutte le teste di serie del tabellone.













Foto: BadmintonItalia

roberto.santangelo@oasport.it