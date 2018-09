Canottaggio, Mondiali 2018: programma, orari e tv di martedì 11 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Terza giornata di gare ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi ci saranno batterie e test race del paracanottaggio, mentre si proseguirà con i ripescaggi. Saranno due gli equipaggi azzurri impegnati, Fabrizio Caselli nelle batterie del singolo maschile PR1 e Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi e Chiara Ondoli nei ripescaggi del quattro di coppia senior femminile. Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito worldrowing.com. Di seguito il programma completo di martedì 11 settembre con tutti gli azzurri in gara e l’ora italiana delle competizioni.

Mondiali di canottaggio – Martedì 11 settembre

Sessione unica

Paracanottaggio

08.30 Batterie singolo maschile PR1 (Fabrizio Caselli)

09.02 Test race doppio misto PR2

Canottaggio

09.10 Ripescaggi singolo pesi leggeri maschile

09.26 Ripescaggi singolo pesi leggeri femminile

09.49 Ripescaggi due senza femminile

09.57 Ripescaggi doppio pesi leggeri femminile

10.13 Ripescaggi quattro senza senior femminile

10.21 Ripescaggi quattro senza senior maschile

10.37 Ripescaggi quattro di coppia senior femminile (Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli)













Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna

