LIVE Canottaggio, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: due di coppia femminile e quartetto maschile alla caccia della finale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Entriamo nel vivo del programma di gara allo Stade nautique di Vaires-sur-Marne. Quest’oggi vedremo disputarsi l’ultima sessione dedicata solamente a batterie, semifinali e ripescaggi. Dalla mattinata di domani, infatti, si assegneranno le prime medaglie nel bacino della località dell’Ile de France.

Italia che sarà presente nella giornata odierna con due imbarcazioni. In ordine cronologico, la prima a scendere in acqua sarà il due di coppia femminile, composto da Clara Guerra e Stefania Gobbi, impegnate nella semifinale B. Le due azzurre si sono qualificate grazie al terzo posto ottenuto nel ripescaggio di due giorni fa. L’accesso in finale appare proibitivo, ma le due azzurre vorranno dare il massimo per cercare la miglior prestazione possibile.

Ben altre ambizioni cova il quartetto senza maschile. Dopo una prestazione ben al di sotto delle aspettative, il quattro senza azzurro darà il suo massimo per riscattarsi nel ripescaggio che può valere la finale. Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl dovranno piazzarsi nelle prime due posizioni del ripescaggio a cinque per centrare il pass per la finale, nella quale l’Italia vorrà difendere il bronzo di Tokyo, ma prima c’è un recupero da superare.

L'inizio delle gare avrà inizio alle 09.30.