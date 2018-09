Canottaggio, Mondiali 2018: nuove novità per la ‘punta’ azzurra. Matteo Lodo sale sul 4 senza

Altri cambiamenti importanti nella ‘punta’ azzurra per i Mondiali di canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). L’Italia lo scorso anno conquistò nella rassegna iridata di Sarasota l’oro nel due senza, l’argento nel quattro senza e il bronzo nell’otto. In questa stagione i risultati non sono stati però altrettanto brillanti e così i tecnici azzurri hanno scelto di fare diversi cambi negli equipaggi per cercare di tornare competitivi.

La novità maggiore è quella del cambio di equipaggio di Matteo Lodo, che lascia il due senza per salire sul quattro senza. Il 23enne di Terracina lo scorso anno conquistò il titolo con Giuseppe Vicino, che però resta out per infortunio e quindi i tecnici hanno optato per rivoluzionare il due senza con la coppia inedita formata da Vincenzo Abbagnale e Cesare Gabbia. Il primo fu quinto nel due con a Sarasota, mentre Gabbia fu bronzo con l’otto e dovranno dimostrare ora di poter essere competitivi anche in questa barca.

Nel quattro senza Lodo affiancherà Bruno Rosetti, sceso dall’otto e i veterani Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo. Ritroveremo così per due terzi l’equipaggio che conquistò l’oro ai Mondiali di Aiguebelette 2015 e che ora proverà a tornare ai vertici insieme all’esperto Rosetti. L’Italia cercherà quindi con questa formazione di riscattare il quarto posto agli Europei e confermarsi sul podio iridato.

Dopo la deludente prova di Glasgow, cambia anche l’ammiraglia azzurra. L’equipaggio dell’otto per Plovdiv sarà formato da Mario Paonessa, Paolo Perino, Luca Parlato, Emanuele Liuzzi, Simone Venier, Giovanni Abagnale, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina e il timoniere Enrico D’Aniello. I volti nuovi sono quelli di Abagnale e Venier, che prendono quindi il posto di Gabbia e Rosetti. Due atleti che conoscono bene questa barca, visto che Abagnale ha vinto due titoli mondiali da Junior, mentre Venier faceva parte dell’equipaggio olimpico di Rio 2016.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CANOTTAGGIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina FB Federcanottaggio