Canottaggio, Mondiali 2018: l’Italia incanta! Un oro e due argenti nelle specialità olimpiche! Show 4 di coppia

L’Italia conquista tre medaglie nelle specialità olimpiche ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Una giornata trionfale per il Bel Paese che sale sul gradino più alto del podio nel quattro di coppia senior maschile, mentre porta a casa l’argento nel quattro senza senior e nel doppio pesi leggeri. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa emozionante giornata di gare.

Show azzurro nel quattro di coppia senior maschile, con l’Italia che completa una stagione perfetta e vince anche il titolo iridato. L’equipaggio formato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili ha preso il comando della gara ai 650 metri e non lo ha più mollato, andando ad aumentare progressivamente il numero di colpi e diventando irraggiungibile per gli avversari. Gli azzurri vanno così a conquistare l’oro in 5.35.31, davanti ad Australia (5.36.51) e Ucraina (5.37.28). In campo femminile vittoria della Polonia in 6.08.96, che riesce a mettersi alle spalle le più quotate Germania (6.11.42) e Olanda (6.11.79). Male invece l’Italia con Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi e Chiara Ondoli che chiudono al sesto e ultimo posto la finale B.

Sfuma invece di un soffio il titolo nel quattro senza senior maschile. Il rinnovato equipaggio azzurro formato da Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Marco Di Costanzo è stato battuto per soli 25 centesimi dall’Australia, che per il secondo anno consecutivo riesce a mettersi alle spalle l’Italia. Una gara in progressione per i nostri portacolori, che hanno fatto una rimonta furibonda nella seconda parte, ma non è bastata: Australia oro in 5.44.74, l’Italia d’argento in 5.44.99. Podio completato dalla Gran Bretagna in 5.46.46. Al femminile gli Stati Uniti salgono sul gradino più alto del podio fermando il cronometro su 6.25.57 e battendo le campionesse uscenti dell’Australia (6.27.090) e la Russia (6.27.36). Nella finale B quarto posto per l’Italia di Veronica Calabrese, Aisha Rocek, Ilaria Broggini e Giorgia Pelacchi.

Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta si confermano vicecampioni iridati. Bella prestazione della coppia azzurra, che dopo una grande partenza, viene superata però nel finale dall’Irlanda, che si impone in 6.06.81 contro il 6.08.31 dell’equipaggio azzurro. Sul terzo gradino del podio sale il Belgio (6.11.25). Nella gara femminile la Romania difende il titolo, vincendo con margine la finale con il tempo di 6.50.71. Argento per gli Stati Uniti in 6.52.30, che battono per pochissimo l’Olanda, bronzo in 6.52.56. L’Italia vince invece la finale B con l’equipaggio formato da Valentina Rodini e Federica Cesarini.

Nel due senza senior femminile si fermano ai piedi del podio Alessandra Patelli e Sara Bertolasi. Le azzurre sono rimase in zona medaglie per tutta la gara, mantenendo la terza posizione fino ai 1500 metri. Nelle fasi cruciale della gara, Patelli e Bertolasi hanno sentito però la pressione e hanno pagato lo sforzo, vedendosi superare negli ultimi 300 metri dalla Spagna. Titolo conquistato dal Canada in 6.50.67, che batte le campionesse uscenti della Nuova Zelanda (6.52.96). Completa il podio quindi la Spagna in 7.04.60, mentre l’Italia chiude quarta in 7.06.91. Al maschile rispetta il pronostico la Croazia che trionfa in 6.14.96 davanti a Romania (6.16.90) e Francia (6.17.51).

Foto: Federcanottaggio Pagina FB