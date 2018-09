Canottaggio, Mondiali 2018: Oppo-Ruta conquistano l’argento nel doppio pesi leggeri! Azzurri battuti negli ultimi metri dall’Irlanda

Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta si confermano tra i più forti nel doppio pesi leggeri e conquistano la medaglia d’argento ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). La coppia azzurra sale quindi ancora sul secondo gradino del podio dopo Sarasota, con il titolo che sfuma negli ultimi metri, con l’Irlanda dei fratelli O’Donovan che si prende l’oro, mentre il bronzo va al Belgio.

Grande partenza dell’Italia che si mette subito al comando e transita prima al rilevamento dei 500 metri con poco più di un secondo di vantaggio sulla Norvegia. Gli azzurri mantengono la testa della gara con un grande ritmo, ma da dietro inizia ad aumentare i colpi l’Irlanda, mentre gli scandinavi perdono posizioni. Nella seconda metà di gara arriva l’attacco dell’equipaggio irlandese, che supera quello azzurro ai 1500 metri. Oppo e Ruta non mollano però e nel finale assistiamo così ad un appassionante testa a testa tra le due barche, con i nostri portacolori che danno il tutto per tutto, ma non basta. L’Irlanda (Gary O’Donovan, Paul O’Donovan) vince in 6.06.81 davanti ad Italia, 6.08.31, e Belgio (Tim Brys, Niels Van Zandweghe) 6.11.25. Si piazzano poi nell’ordine Nuova Zelanda (Benjamin Van Dalen, Matthew Dunham) Norvegia (Jens Holm, Are Strandli) e Spagna (Patricio Rojas Aznar, Rodrigo Conde Romero).

Un risultato che arriva al termine di una grande stagione per Oppo-Ruta, che dopo aver vinto in Coppa del Mondo a Linz e aver conquistato il bronzo agli Europei Glasgow, salgono sul podio anche in questa rassegna iridata. Un equipaggio che potrà quindi diventare una carta importantissima per l’Italia in vista di Tokyo 2020, vista che questa è una specialità olimpica.

Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna