Canottaggio, Mondiali 2018: 4 senza, che peccato! Rimonta furibonda, ma è argento per 25 centesimi

Sfuma di un soffio il titolo per l’Italia nel quattro senza senior maschile ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Il nuovo equipaggio azzurro formato da Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo nonostante una rimonta furibonda in finale si è dovuto accontentare della medaglia d’argento, battuto per soli 25 centesimi dall’Australia che riesce a difendere il titolo.

Partenza a tutta dell’Australia, che passa al comando ai 500 metri, l’Italia è invece quarta, ma a meno di due secondi dalla testa. Nella seconda metà di gara i campioni in carica aumentano ulteriormente il ritmo e staccano i rivali. Crescono anche gli azzurri, che superano Romania e Olanda e duellano con la Gran Bretagna per la seconda posizione. Nel finale il nostro equipaggio compie un’accelerazione impressionante, aumenta il numero di colpi e va all’attacco dell’Australia, che riesce però a resistere per questione di centimetri. Oro quindi agli oceanici (Joshua Hicks, Spencer Turrin, Jack Hargreaves, Alexander Hill) in 5.44.74, argento per l’Italia in 5.44.99 e bronzo per la Gran Bretagna (Thomas Ford, Jacob Dawson, Adam Neill, James Johnston) in 5.46.46. Alle loro spalle si piazzano in successione Olanda (Bjorn Van Den Ende, Tone Wieten, Jasper Tissen, Bram Schwarz), Romania (Mihaita-Vasile Tiganescu, Cosmin Pascari, Stefan-Constantin Berariu, Ciprian Huc) e Germania (Felix Brummel, Nico Merget, Peter Kluge, Felix Drahotta).

L’Italia si conferma quindi vicecampionessa iridata, ma questo risultato va oltre le aspettative, visto che arriva al termine di una stagione molto complicata. Dopo il nono posto in Coppa del Mondo a Linz e l’amaro quarto posto agli Europei Glasgow, i tecnici azzurri hanno scelto di cambiare la formazione e questa mossa è risultata vincente, permettendo di tornare subito competitivi in questa specialità olimpica.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CANOTTAGGIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Federcanottaggio Mimmo Perna