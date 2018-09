Canottaggio, Mondiali 2018: il 4 di coppia azzurro per chiudere in bellezza una stagione dominata

I Cavalieri delle Acque vogliono chiudere un cerchio: esordio in Coppa del Mondo a Linz (dove si svolgeranno i Mondiali il prossimo anno) con vittoria, seconda uscita agli Europei di Glasgow ed ancora vittoria. Ora ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv bisogna chiudere adeguatamente una stagione già di per sé trionfale.

Occorre mettere la ciliegina sulla torta: siamo a metà del quadriennio olimpico, in una stagione che ha visto un gran numero di cambiamenti negli equipaggi italiani (ed altri ne vedremo in Bulgaria), alla ricerca del giusto equilibrio, e la scelta della formazione del quattro di coppia senior maschile si è rivelata subito azzeccata.

Sì è rischiato, e non poco, facendo scendere Filippo Mondelli e Luca Rambaldi dal doppio senior maschile bronzo iridato lo scorso anno a Sarasota, ed affiancandoli a Giacomo Gentili ed Andrea Panizza, per tentare l’affermazione mondiale in una tra le specialità olimpiche più prestigiose: siamo finalmente tornati ad alti livelli dopo anni bui.

5’40″28 a Linz, 5’41″92 a Glasgow, ma soprattutto distacchi oltre il secondo e mezzo in entrambe le occasioni rispetto all’imbarcazione seconda classificata (l’Olanda in Coppa del Mondo, la Lituania agli Europei): l’Italia ha le carte in regola per vincere ancora, ma soprattutto ha tanti anni per poter crescere con questa formazione, in cui il meno giovane ha da poco 24 anni.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it