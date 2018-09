Canoa slalom, Mondiali Rio de Janeiro 2018: i convocati dell’Italia. Saranno sette gli azzurri in gara nella rassegna iridata

Un mese di intenso lavoro per gli azzurri della canoa slalom, o almeno per i sette italiani che andranno ai Mondiali di Rio de Janeiro in programma a fine mese: la delegazione del Bel Paese partirà alla volta del Brasile subito dopo la conclusione delle Finali di Coppa del Mondo in programma nel weekend a La Seu d’Urgell, in Spagna.

Il kayak maschile punterà sullo stesso tridente in gara nelle acque iberiche: ci saranno Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi. Nel settore femminile tutto il peso della responsabilità sarà invece sulle spalle di Stefanie Horn, sempre una certezza nei grandi appuntamenti internazionali.

La canadese maschile punterà sul blocco consolidato della nazionale, formato da Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi, mentre l’Italia non sarà rappresentata al femminile. Dunque rispetto alle Finali torneranno a casa Elena Borghi e Chiara Sabattini nel C1, e Francesca Malaguti nel K1.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per i Mondiali di canoa slalom:

KAYAK MASCHILE

Giovanni De Gennaro

Zeno Ivaldi

Christian De Dionigi

KAYAK FEMMINILE

Stefanie Horn

CANADESE MASCHILE

Roberto Colazingari

Raffaello Ivaldi

Stefano Cipressi













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it