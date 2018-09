Canoa slalom, Mondiali 2018: programma, orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara

Ultima giornata di gare dei Mondiali di canoa slalom: a Rio de Janeiro si assegnano gli ultimi due titoli iridati. Grande attenzione per l’Italia al K1 maschile, dove sarà della partita per le medaglie Giovanni De Gennaro, chiamato a muovere il medagliere azzurro nell’ultima occasione a disposizione.

L’azzurro, vincitore delle Finali di Coppa del Mondo, punta al bersaglio grosso anche nella rassegna iridata: alle 15.52 l’atleta italiano sarà in acqua puntando al podio mondiale e magari anche a qualcosa di più. L’altra gara di giornata sarà la finale del C1 femminile, dove non ci saranno italiane al via.

Le gare saranno visibili in tv su RaiSport+HD ed in streaming su canoeicf.com. Di seguito il programma completo dell’ultima giornata dei Mondiali di canoa slalom con l’indicazione dell’ora italiana delle gare:

Domenica 30 settembre

15.03-15.35 Finale C1 femminile

15.38-16.10 Finale K1 maschile (Giovanni De Gennaro, in acqua alle 15.52)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it