Ryder Cup 2018, il calendario di oggi: orari, startlist e come vederla in tv

Europa ad un passo dalla vittoria, ma occorre un ultimo sforzo per brindare al trionfo. La Ryder Cup 2018 giunge oggi, domenica 30 settembre, al suo momento decisivo con la terza ed ultima giornata in scena sul par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo nei pressi di Parigi.

L’Europa, avanti 10-6, è reduce da due giorni scintillanti, durante i quali ha acquisito un buon margine di vantaggio, che ora punta a gestire nei 12 match singoli che si apprestano ad andare in scena. Gli USA, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di demordere e proveranno con tutte le forze a ribaltare le sorti di una competizione che sembra ormai aver preso la direzione dei “blu”.

L’eroe del weekend per ora è Francesco Molinari, autore di una prestazione sublime in coppia con l’inglese Tommy Fleetwood, con 4 vittorie in altrettante gare, e pronto a prendersi ancora la scena nel match contro Phil Mickelson per completare una cinquina da sballo.

Di grande interesse saranno anche i match tra Jon Rahm e Tiger Woods e tra Tommy Fleetwood e Tony Finau, ma saranno tutte da godere anche le sfide tra Rory McIlroy e Justin Thomas e tra Tyrrell Hatton e Patrick Reed, straordinari interpreti della disciplina con l’ambizione di far bene in una competizione che l’Europa punta a vincere per riscattare il passo falso di Chaska 2016 e riprendere il cammino trionfale, dopo le tre vittorie consecutive conquistate tra il 2010 e il 2014.

PROGRAMMA E ORARIO

MATCH 1, 12:05 – Rory McIlroy vs Justin Thomas

MATCH 2, 12:17 – Paul Casey vs Brooks Koepka

MATCH 3, 12:29 – Justin Rose vs Webb Simpson

MATCH 4, 12:41 – Jon Rahm vs Tiger Woods

MATCH 5, 12:53 – Tommy Fleetwood vs Tony Finau

MATCH 6, 13:05 – Ian Poulter vs Dustin Johnson

MATCH 7, 13:17 – Thorbjorn Olesen vs Jordan Spieth

MATCH 8, 13:29 – Sergio Garcia vs Rickie Fowler

MATCH 9, 13:41 – Francesco Molinari vs Phil Mickelson

MATCH 10, 13:53 – Tyrrell Hatton vs Patrick Reed

MATCH 11, 14:05 – Henrik Stenson vs Bubba Watson

MATCH 12, 14:17 – Alex Noren vs Bryson DeChambeau













Foto di Pier Colombo