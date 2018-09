Canoa slalom, Mondiali 2018: programma, orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara

Dopo le prime eliminatorie di ieri, proseguono le gare individuali a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di canoa slalom. Cercheranno oggi il passaggio alle semifinali tre azzurri: nel kayak maschile saranno in gara Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi. L’Italia invece non sarà rappresentata nella canadese femminile.

Le gare saranno visibili in streaming su canoeicf.com. Di seguito il programma completo della seconda giornata dei Mondiali di canoa slalom con l’indicazione dell’ora italiana delle gare:

Giovedì 27 settembre

14.00-16.02 Eliminatorie C1 femminile e K1 maschile – 1a run (Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi)

17.45-18.57 Eliminatorie C1 femminile e K1 maschile – 2a run (ev. Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi)













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it