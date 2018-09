Canoa slalom, Mondiali 2018: Italia a secco nelle prove a squadre. Titoli per Slovacchia e Gran Bretagna

Sono iniziati oggi con le gare a squadre i Mondiali di canoa slalom a Rio de Janeiro: in Brasile l’Italia era al via di entrambe le prove maschili ma non è riuscita a cogliere medaglie. Nel kayak Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi si sono classificati ottavi, mentre nella canadese Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi hanno chiuso al nono posto.

KAYAK MASCHILE

Titolo alla Gran Bretagna, che ha completato il tracciato con il tempo di 92.45 (percorso netto) andando a precedere la Polonia di 1.43 (percorso netto) e la Repubblica Ceca di 2.39 (due penalità). Fuori dal podio ma vicinissime tra loro (e tutte con percorso netto) la Svizzera, quarta a 3.50, la Germania, quinta a 3.51, e l’Austria, sesta a 3.61. Spagna settima a 4.32, Italia ottava a 5.27, Slovenia nona a 7.23, Australia decima a 7.29 (queste ultime quattro squadre tutte con due penalità).

CANADESE MASCHILE

Vittoria della Slovacchia in 99.67 (due penalità), davanti alla Slovenia, staccata di 0.28 (due penalità) ed alla Gran Bretagna, terza a 0.40 (due penalità). Sono rientrate tra le prime dieci la Germania, quarta a 1.44 (percorso netto), la Francia, quinta a 2.65 (due penalità), la Repubblica Ceca, sesta a 3.15 (due penalità), la Spagna, settima a 3.24 (percorso netto), gli USA, ottavi a 3.86 (percorso netto), l’Italia, nona a 3.93 (due penalità), e la Polonia, decima a 5.43 (due penalità).













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it