Judo, Mondiali 2018: programma, orari e tv di mercoledì 26 settembre

Italia assente nell’ultima giornata dedicata alle prove individuali nei Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, mercoledì 26 settembre, entreranno in scena gli atleti delle categorie “pesanti”, ossia i +100 kg maschili e i +78 kg femminili.

La contesa per le medaglie appare decisamente equilibrata in entrambe le categorie, soprattutto nei +100 kg, in cui pesa l’assenza del francese Teddy Riner, che ha deciso di prendersi un periodo sabbatico restando lontano dalle gare dopo aver dominato la scena per un decennio.

Il ruolo di favoriti, dunque, spetta ai brasiliani Davi Moura e Rafael Silva ma il georgiano Guram Tushishvili ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ai suoi avversari e di issarsi sul gradino più alto del podio.

Nella categoria +78 kg, invece, la bosniaca Larisa Ceric proverà a preservare il suo ruolo di principale pretendente alla medaglia d’oro, ma la sudcoreana Minjeong Kim e la giapponese Sarah Asahina, quest’ultima argento iridato un anno fa, appaiono tutt’altro che intenzionate a fare sconti e venderanno cara la pelle per puntare al gradino più alto del podio.

Le gare si svilupperanno secondo il consueto copione con le eliminatorie a partire dalle 8.00 ora italiana e il final block con le semifinali e le finali dalle ore 14.00. Sarà possibile guardare i Mondiali 2018 di judo in diretta tv su Sportitalia, oppure in diretta streaming sul canale YouTube della federazione internazionale.

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 26 settembre

Ore 8.00-11.30: eliminatorie +100 kg M e +78 kg F

Ore 14.00-16.00: final block +100 kg M e +78 kg F













mauro.deriso@oasport.it

Foto: IJF