Canoa slalom, Mondiali 2018: Francia e Gran Bretagna trionfano nelle gare a squadre femminili

Sono stati assegnati a Rio de Janeiro (Brasile) i primi titoli dei Mondiali di canoa slalom. Nel canale artificiale di Deodoro, si sono appena concluse le gare a squadre femminili, in cui non era presente l’Italia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Nel kayak oro alla Francia con Lucie Baudu, Marie-Zelia Lafont e Camille Prigent che realizzano una run impeccabile e si impongono con il tempo di 108.37. Battute per 75 centesimi le campionesse uscenti della Germania, Ricarda Funk, Jasmin Schornberg e Lisa Fritsche. Completa il podio la Gran Bretagna a 99 centesimi con Mallory Franklin, Fiona Pennie e Kimberley Woods. Più staccate le altre selezioni, con il quarto posto della Repubblica Ceca a 2.29 e il quinto della Cina a 4.10.

Nella canadese difende il titolo la Gran Bretagna. Mallory Franklin, Kimberley Woods e Bethan Forrow hanno dominato la scena con il tempo di 115.78, senza penalità. Argento per la Repubblica Ceca di Tereza Fiserova, Katerina Havlickova e Gabriela Satkova con un distacco di 1.56. Bronzo invece per la Francia di Lucie Prioux, Lucie Baudu e Claire Acqueta a 5.49. In difficoltà le altre squadre, con la Russia quarta a 8.26, la Slovacchia quinta a 11.85 e l’Australia, seconda lo scorso anno, solamente sesta con oltre 14” di ritardo.

Foto: Renzo Brico