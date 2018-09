Canoa slalom, Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018: quattro azzurri in semifinali

Dopo i tre ragazzi della canadese del mattino, questo pomeriggio altri quattro azzurri hanno superato le eliminatorie nelle Finali di Coppa del Mondo di canoa slalom, iniziate oggi a La Seu d’Urgell, in Spagna: sono infatti passati alla semifinale due dei tre ragazzi del kayak e le ragazze della canadese.

Nel C1 femminile passa nel corso della prima run Elena Borghi, staccando il 17° crono in 122.21 (2 penalità), mentre Chiara Sabattini, 33ma nella prima discesa in 131.60 (percorso netto), riesce a staccare il pass per il penultimo atto nella seconda run, conclusa al nono posto in 123.02 (2 penalità).

Nel K1 maschile ce la fa nella prima discesa Giovanni De Gennaro, settimo in 96.69 (2 penalità), mentre Zeno Ivaldi, dopo il 68° posto della prima run in 147.87 (50 penalità), passa nella seconda, dove strappa l’ottavo posto in 97.81 (percorso netto). Resta fuori purtroppo Christian De Dionigi, il quale, dopo il 58° posto della prima run in 108.65 (4 penalità), chiude 23° in 102.04 (4 penalità).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it