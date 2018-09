Canoa slalom, Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018: bene gli azzurri del C1, fuori le italiane del K1

Sono iniziate a La Seu d’Urgell, in Spagna, le Finali di Coppa del Mondo di canoa slalom: mattinata in chiaroscuro per i colori azzurri, con gli uomini della canadese che sono passati compatti in semifinale, mentre le donne del kayak sono state entrambe eliminate.

Nel C1 maschile avanzano alla semifinale tutti e tre gli alfieri azzurri: Stefano Cipressi ce la fa nella prima discesa, centrando il settimo crono in 102.68 (percorso netto), mentre superano il turno nella seconda discesa Roberto Colazingari, che dopo il 34° posto nella prima in 108.27 (percorso netto), chiude secondo in 101.32 (percorso netto), e Raffaello Ivaldi, il quale dopo la 26ma piazza nella prima run in 105.77 (2 penalità), si classifica sesto con il crono di 103.75 (2 penalità).

Nel K1 femminile vanno invece fuori entrambe le azzurre: Stefanie Horn dopo il 22° posto nella prima run in 111.55 (percorso netto), chiude 20ma la seconda discesa in 116.89 (percorso netto), mentre Francesca Malaguti dopo il 44° posto della prima discesa in 123.67 (2 penalità), si classifica 27ma nella seconda run in 122.02 (2 penalità).













Foto: Pier Colombo

