Canelo-Golovkin, Mondiale pesi medi 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi sabato 15 settembre Canelo Alvarez e Gennady Golovkin si sfideranno nell’attesissimo Mondiale dei pesi medi per le sigle, WBC, WBA, IBO. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) andrà in scena uno degli incontri clou dell’intera stagione di boxe, la serata richiamerà l’attenzione di tutti gli appassionati del circuito che seguiranno con particolare interesse il match tra le due icone della categoria: da una parte il solido messicano che va a caccia dell’impresa e che spera di tornare ai vertici, dall’altra il potente kazako che detiene i tre titoli iridati e non ha mai perso un incontro in carriera. I due pugili si sono fronteggiati lo scorso anno proprio in questa stessa location e l’incontro si concluse con un discusso pareggio, da qui l’esigenza di organizzare la rivincita.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Canelo vs Golovkin, Mondiale dei pesi medi. L’incontro sarà trasmesso sulla piattaforma HBO in pay per view. Gli orari sono italiani.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

02.00 Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin

ALVAREZ VS GOLOVKIN: COME VEDERE L’INCONTRO IN DIRETTA TV E STREAMING

I diritti dell’incontro sono stati acquistati dalla HBO che lo trasmetterà in pay per view.