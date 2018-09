Coppa Bernocchi 2018: programma, orari e tv

Domani, domenica 16 settembre, si svolgerà la Coppa Bernocchi 2018, giunta alla 100a edizione. Proprio in occasione dello spegnimento delle cento candeline della classica di Legnano, il percorso ripercorrerà le strade della prima volta in cui venne disputata la corsa, con partenza da Piazza e arrivo lungo il viale Toselli al termine di tre giri attorno al circuito cittadino della città organizzatrice dell’evento, per un totale di 194 km. Attenzione anche alle sei tornate in cui si passa in cima al Morazzone (1,7 km al 6%) e sul muro di Gornate Olona (400 m all’11,3%).

La seconda gara del Trittico Lombrardo, come nel caso della Coppa Agostoni avvenuta il giorno precedente, ha suscitato l’interesse di varie squadre entranti nel programma Word Tour (AG2R, Team Sky, Bahrain-Merida, UAE Emirates), dato che gli scalatori ne approfitteranno per valutare le condizioni della propria gamba a poche settimane dall’appuntamento con il Mondiale di Innsbruck. Tra i favoriti per il successo nel caso di un arrivo in volata sicuramente Sonny Colbrelli, campione uscente della classica di Legano. Ma attenzione anche ai tanti possibili attaccanti sui tratti in pendenza, i quali potrebbero mandare in porto il loro tentativo dalla distanza approfittando dei brevi ma intensi strappi in salita.

La partenza è programmata alle ore 11.45 da Piazza San Magno, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16.30 circa. Il centenario della Coppa Bernocchi sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play a partire dalle ore 14.30. Di seguito il programma completo.

Coppa Bernocchi 2018

Domenica 16 settembre

Legnano – Legnano 194 km

Partenza: ore 11.45

Arrivo: 16.30 circa

