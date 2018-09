Calendario Mondiali volley femminile 2018, il programma e tutte le partite di oggi (30 settembre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi domenica 30 settembre si disputano ben 12 partite ai Mondiali 2018 di volley femminile. In Giappone si entra nel vivo della prima fase della rassegna iridata, tutte le squadre in campo per una giornata davvero scoppiettante. L’Italia scenderà in campo alle ore 06.40 per affrontare il Canada, in programma ben due big match: super sfida tra la Turchia di Giovanni Guidetti e la Cina Campionessa Olimpica, il Giappone padrone di casa se la vedrà contro l’Olanda in un incontro determinante per tutto il torneo. Impegni agevoli per tutte le altre big: USA contro l’esordiente Trinidad & Tobago, Russia contro la Thailandia, Brasile contro la Repubbica Dominicana, Serbia col Kenya.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di oggi domenica 30 settembre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

06.40 Camerun vs Germania (Pool A)

06.40 Canada vs Italia (Pool B)

06.40 USA vs Trinidad & Tobago (Pool C)

06.40 Brasile vs Repubblica Dominicana (Pool D)

09.10 Argentina vs Messico (Pool A)

09.10 Cuba vs Bulgaria (Pool B)

09.10 Azerbaijan vs Corea del Sud (Pool C)

09.10 Kazakhstan vs Porto Rico (Pool D)

12.20 Giappone vs Paesi Bassi (Pool A)

12.20 Kenya vs Serbia (Pool D)

12.20 Thailandia vs Russia (Pool C)

12.20 Turchia vs Cina (Pool B)













Foto: FIVB