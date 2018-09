Calendario Mondiali volley 2018: tutte le partite e il tabellone della seconda fase. Date, programma, orari e tv

I Mondiali 2018 di volley maschile entrano nel vivo con la disputa della seconda fase che si disputerà dal 21 al 23 settembre. La rassegna iridata è pronta per vivere un caldissimo weekend al termine del quale conosceremo l’identità delle sei squadre qualificate alla terza fase. Le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa si daranno battaglia per la conquista dei posti in palio per la Final Six, si preannuncia grande spettacolo per delle indimenticabile partite di grande pallavolo tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna.

L’Italia andrà in scena nel capoluogo lombardo contro Finlandia, Russia e Olanda partendo da punteggio pieno e ormai a un passo dall’obiettivo. Il Brasile e gli USA sono le grandi indiziate a passare tra Bologna (contro Belgio, Slovenia, Australia) e Sòfia (contro Iran, Bulgaria, Canada) mentre sarà super battaglia a Varna tra Polonia, Serbia e Francia con l’intrusione dell’Argentina.

Di seguito il calendario completo della seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile con tutte le date, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite. Gli incontri dell’Italia saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli incontri di cartello delle altre squadre saranno in diretta o differita tv su RaiSport.

MONDIALI 2018: GIRONI SECONDA FASE

POOL E (a Milano): Italia, Olanda, Russia, Finlandia

POOL F (a Bologna): Brasile, Belgio, Slovenia, Australia

POOL G (a Sòfia): USA, Iran, Bulgaria, Canada

POOL H (a Varna): Polonia, Serbia, Francia, Argentina

MONDIALI 2018: CALENDARIO SECONDA FASE. DATE, PROGRAMMA E ORARI

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

16.00 USA vs Canada (Pool G, Sofia)

16.00 Serbia vs Francia (Pool H, Varna)

17.00 Olanda vs Russia (Pool E, Milano)

17.00 Brasile vs Australia (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs Iran (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Argentina (Pool H, Varna)

20.30 Belgio vs Slovenia (Pool F, Bologna)

21.15 Italia vs Finlandia (Pool E, Milano)

SABATO 22 SETTEMBRE:

16.00 Iran vs Canada (Pool G, Sofia)

16.00 Serbia vs Argentina (Pool H, Varna)

17.00 Olanda vs Finlandia (Pool E, Milano)

17.00 Australia vs Belgio (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs USA (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Francia (Pool H, Varna)

20.30 Slovenia vs Brasile (Pool F, Bologna)

21.15 Italia vs Russia (Pool E, Milano)

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

16.00 USA vs Iran (Pool G, Sofia)

16.00 Francia vs Argentina (Pool H, Varna)

17.00 Russia vs Finlandia (Pool E, Milano)

17.00 Slovenia vs Australia (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs Canada (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Serbia (Pool H, Varna)

20.30 Belgio vs Brasile (Pool F, Bologna)

21.15 Italia vs Olanda (Pool E, Milano)

MONDIALI 2018: DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Le altre partite di cartello saranno trasmesse in diretta tv o in differita tv su RaiSport (palinsesto ancora da definire).













Foto: Valerio Origo