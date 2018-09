Calendario Mondiali ciclismo 2018: programma, orari e tv di domenica 30 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Oggi (domenica 30 settembre) si svolgerà la prova in linea elite maschile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Il gran finale di questa rassegna iridata sarà la spettacolare lotta per il titolo tra i professionisti su uno dei percorsi più duri di sempre. Nei 258 km da Kufstein a Innsbruck i corridori dovranno superare infatti oltre 4.600 metri di dislivello con lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%), le sette scalate ad Igls (7,9 km al 5,7%) e infine il durissimo muro di Gramartboden (2,8 km all’11,5%). L’Italia cercherà di tornare sul podio dopo un digiuno lungo nove anni e per farlo punterà su Vincenzo Nibali e Gianni Moscon, supportati da Domenico Pozzovivo, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Alessandro De Marchi, Dario Cataldo e Franco Pellizotti.

La partenza della corsa è fissata alle 9.40, mentre l’arrivo è previsto alle 16.50 circa. La gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 9.30 su RaiSport e dalle 15.30 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 11.45 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Domenica 30 settembre

Prova in linea elite maschile: Kufstein-Innsbruck 258 km

Partenza: 9.40

Arrivo previsto: 16.50 circa

Azzurri in gara: Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Dario Cataldo, Alessandro De Marchi, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Franco Pellizotti e Domenico Pozzovivo

Foto: Valerio Origo