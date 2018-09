Calendario F1 2019 | Date | Programma | Tutti i 21 Gran Premi

Poco prima del weekend di Monza, quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, è stato reso noto il calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora in via di definizione, ma non vi dovrebbero essere ulteriori cambiamenti. Entro il 12 ottobre, infatti, il Consiglio Mondiale FIA darà l’ufficialità. Un programma di 21 gare e nessuna novità rispetto al 2018.

Come ormai è consuetudine il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia dal mese di maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia programmato l’8 settembre, una settimana più tardi rispetto a quest’anno. Non consecutivamente come nel 2018 (una settimana di break) seguirà il weekend di Marina Bay in Singapore e poi Sochi, in Russia. Confermato il Gran Premio del Giappone a Suzuka prima di approdare in America per le gare, nell’ordine, ad Austin (Stati Uniti), Città del Messico (Messico) e sul tracciato di Interlagos di San Paolo (Brasile). Gran finale ad Abu Dhabi il 1° dicembre 2019.

Di seguito il programma e l’orario di partenza delle gare di ogni singolo Gran Premio di Formula 1 2019.

CALENDARIO COMPLETO F1 2019:

17 marzo GP Australia, Melbourne – ore 7.10

31 marzo GP Bahrain, Sakhir – ore 17.10

14 aprile GP Cina, Shanghai – ore 8.10

28 aprile GP Azerbaigian, Baku – ore 14.10

12 maggio GP Spagna, Montmelò – ore 15.10

26 maggio GP Monaco, Montecarlo – ore 15.10

09 giugno GP Canada, Montreal – ore 20.10

23 giugno GP Francia, Le Castellet – ore 15.10

30 giugno GP Austria, Spielberg – ore 15.10

14 luglio GP Gran Bretagna, Silverstone ore 15.10

28 luglio GP Germania, Hockenheim – ore 15.10

04 agosto GP Ungheria, Budapest – ore 15.10

1° settembre GP Belgio, Spa – ore 15.10

8 settembre GP Italia, Monza – ore 15.10

22 settembre GP Singapore, Marina Bay – ore 14.10

29 settembre GP Russia, Sochi – ore 13.10

13 ottobre GP Giappone, Suzuka – ore 7.10

27 ottobre GP Stati Uniti, Austin – ore 20.10

3 novembre GP Messico, Città del Messico – ore 20.10

17 novembre GP Brasile, San Paolo – ore 18.10

1° dicembre GP Abu Dhabi, Yas Marina – ore 14.10













