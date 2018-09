Calcio, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani interessati all’acquisto del Monza

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani stanno pensando ad un ritorno nel mondo del calcio. L’ex presidente e l’ex amministratore delegato del Milan, come riportato da diverse fonti, sono interessati all’acquisizione del Monza, club di Serie C. Berlusconi diventerebbe un azionista di maggioranza, mentre Nicola Colombo, attuale proprietario, manterrebbe una quota di minoranza. Berlusconi andrebbe poi a ricoprire probabilmente il ruolo di presidente onorario, mentre Galliani torneerebbe a fare il dirigente.

Un’ipotesi molto concreta, visto che lo stesso presidente Colombo, ha confermato i contatti a Monza-News “Ho ricevuto ieri una telefonata da un dirigente Fininvest che ha fatto con me un sondaggio sulla situazione del Monza per entrare. Potrebbe esserci un interesse da parte loro anche relativamente allo stadio. Comunque si sviluppino le cose, a me farebbe piacere mantenere una quota e delle responsabilità, soprattutto per le scelte che ho fatto in questa stagione che sta per cominciare. Per il bene del Monza, se vogliono parlare di possibili sviluppi… parliamone“.

Foto: Dziurek / Shutterstock.com