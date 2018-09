Calcio, shock a Lucca: tre tifose dell’Arezzo aggredite a colpi di spranga, una di loro ha 77 anni

Notizia shock riguardante il mondo del calcio: a Lucca tre tifose dell’Arezzo sono state aggredite a colpi di spranga da un gruppo di una decina di presunti sostenitori della Lucchese al termine del derby concluso 1-0 per gli ospiti. Le vittime di questo gesto folle, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono un’imprenditrice di 46 anni, sua mamma di 77 anni e un’amica di 26 anni. Tutte sono state portate all’ospedale e fortunatamente non hanno subito gravi conseguenze.

L’aggressione è avvenuta nei pressi dello stadio Porta Elisa e le tre donne si trovavano in auto quando sono state circondate e colpite con spranghe, cinghie e cinture, ma sono poi riuscite a fuggire e chiamare i soccorsi. Sull’episodio sta indagando la polizia.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com